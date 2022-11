Voorzitter MKB-Nederland: regels voor ondernemers te ingewikkeld

De wet- en regelgeving in Nederland is voor ondernemers te ingewikkeld gemaakt en zou “drastisch ontregeld” moeten worden. Dat betoogde voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof dinsdagmiddag tijdens het jaarcongres van de ondernemersorganisatie.

Wat ondernemers volgens hem onder meer nodig hebben, is een “heldere koers” waardoor ondernemers voor een langere periode weten waar zij aan toe zijn met duidelijk beleid. “We moeten af van het hapsnap- en zigzagbeleid dat alleen nog maar wordt verergerd door het versnipperde politieke landschap. Daar vaart geen ondernemer wel bij”, aldus Vonhof. Volgens hem is daar wel politieke moed voor nodig om beleid ten minste twee kabinetsperiodes vast te houden.

Die oproep deed Vonhof onder meer aan premier Mark Rutte die bij het congres aanwezig was. Het congres stond in het teken van veerkracht, waarover Rutte in gesprek ging met Vonhof en enkele ondernemers. Ter sprake kwamen uitdaging waar deze ondernemers voor staan, ook met het oog op de toekomst.

Naast consequent beleid pleitte Vonhof ook voor een “toekomstbestendig belastingsysteem”, waarover hij met het kabinet in gesprek wil. Zo zijn er volgens hem partijen die de winst van ondernemers het liefst belasten als een inkomen. Maar volgens Vonhof is dat niet hetzelfde. Zo wordt de winst ook geïnvesteerd in bijvoorbeeld verduurzaming, personeel en innovatie. En daarmee nemen ondernemers risico’s. “Het nemen van ondernemersrisico moet ook in fiscale zin worden beloond om te voorkomen dat mensen deze risico’s niet meer willen nemen”, vertelde Vonhof.

En als het dan op werken aankomt, moet dat wel lonen, vindt Vonhof. Daarvoor onderzoekt het kabinet momenteel de zogeheten voltijdsbonus voor werknemers die fulltime werken. “Goed bedoeld, maar onuitvoerbaar”, denkt de MKB-voorzitter. Als alternatief noemt hij een systeem met een dertig-urengrens, waarbij werknemers alle uren boven die grens krijgen uitbetaald volgens een vast, lager belastingtarief. “Dát stimuleert om meer te blijven werken”, denkt Vonhof.