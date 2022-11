Zoom daalt, Best Buy stijgt op Wall Street na resultaten

Zoom Video Communications behoorde dinsdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in New York. De videochatdienst, die enorm populair werd tijdens de coronapandemie, zag weliswaar de omzet en het aantal gebruikers toenemen hoewel er weer meer op kantoor wordt gewerkt, maar de verwachting voor het huidige kwartaal viel tegen. Zoom waarschuwde eerder dit jaar al dat de stormachtige groei van de coronapandemie tot het verleden behoort. Het aandeel werd meer dan 5 procent lager gezet.

Best Buy dikte daarentegen haast 9 procent aan. De elektronicaketen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. Daarbij handhaafde de retailer de verwachtingen voor het huidige belangrijke feestdagenkwartaal, ondanks de druk van de hoge inflatie op de koopkracht van consumenten. Dankzij de sterke prestatie in het derde kwartaal werd het bedrijf ook iets positiever over de omzetverwachting voor het hele jaar.

De stemming op Wall Street bleef voorzichtig na de verliesbeurt van een dag eerder. Beleggers kijken vooral uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die woensdag worden vrijgegeven. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve.

Ook bereiden beleggers zich voor op een verkorte handelsweek. Donderdag blijven de beurzen in New York dicht vanwege Thanksgiving Day en op vrijdag wordt er slechts een halve dag gehandeld.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent hoger op 33.912 punten. De brede S&P 500 steeg 0,45 procent tot 3968 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent omhoog tot 11.036 punten.

Technologiebedrijf Dell klom 3,2 procent na goed ontvangen resultaten. Chipbedrijf Analog Devices, dat ook met cijfers kwam, steeg 3,7 procent. Carvana zakte 2,5 procent. Analisten van investeringsbank Cowen verlaagden het advies voor de onlineverkoper van tweedehands auto’s. Huizenbouwer Toll Brothers profiteerde van een adviesverhoging door JPMorgan en steeg 2,6 procent.

Baidu werd 0,7 procent meer waard. De Chinese zoekmachine, die ook een beursnotering heeft op Wall Street, wist het verlies in het afgelopen kwartaal terug te dringen dankzij kostenbesparingen. Ook boekte het bedrijf meer omzet.

De euro was 1,0262 dollar waard, tegen 1,0239 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen omhoog na de sterke schommelingen op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer, op 80,85 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder, op 88,42 dollar per vat.