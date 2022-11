Aandacht voor Fed-notulen en resultaten Prosus op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van Prosus. De techinvesteerder waarschuwde eerder deze week al voor een forse winstdaling in het afgelopen halfjaar en kwam nu met de volledige resultaten. Beleggers kijken daarnaast uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag worden vrijgegeven.

De Federal Reserve verhoogde de rente begin deze maand voor de vierde keer op rij met 0,75 procentpunt in de strijd tegen de hoge inflatie. De aantekeningen van die vergadering bevatten mogelijk aanwijzingen over de omvang van toekomstige rentestappen.

Prosus zag de omzet uit e-commerce, het grootste bedrijfsonderdeel, in de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar sterk stijgen. De omzet van deze activiteit nam met 41 procent toe. De techinvesteerder waarschuwde maandag al voor een forse winstdaling in de eerste jaarhelft. Die daling komt onder meer omdat Prosus vorig jaar nog een grote winst boekte op de verkoop van aandelen van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin het een groot belang heeft. Het aandeel zakte dinsdag daardoor al 2,7 procent op het Damrak.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen. De Aziatische beurzen gingen woensdag omhoog in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. In Nieuw-Zeeland verhoogde de centrale bank de rente met 0,75 procentpunt in de strijd tegen de hoge inflatie. Het was de grootste renteverhoging ooit in het land.

AkzoNobel kondigde aan dat Nils Andersen bij de aandeelhoudersvergadering in april 2023 zal terugtreden als voorzitter en lid van de raad van commissarissen van het verfconcern om een nieuwe bestuursfunctie buiten het bedrijf te aanvaarden. ASML liet weten dat Gerard Kleisterlee en Rolf-Dieter Schwalb aan het einde van hun huidige termijn, die afloopt op 26 april 2023, de raad van commissarissen zullen verlaten. De chipmachinemaker wil Nils Andersen voordragen voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen, met het voornemen om hem na zijn benoeming tot voorzitter te kiezen.

In Zürich staat Credit Suisse in de belangstelling. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank waarschuwde voor een verlies van maximaal 1,5 miljard Zwitserse frank (circa 1,53 miljard euro) in het vierde kwartaal.

De euro was 1,0331 dollar waard, tegen 1,0267 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 81,09 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 88,46 dollar per vat.