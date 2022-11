ABN AMRO: inhaalslag horeca na coronajaren is ten einde

De periode waarin Nederlanders het er na jaren vol coronabeperkingen flink van nemen in de horeca is voorbij. De afgelopen zomer stegen de uitgaven in cafés en restaurants veel harder dan in andere sectoren dankzij het wegvallen van lockdownmaatregelen. Maar aan die inhaalslag is nu een einde gekomen, maken onderzoekers van ABN AMRO op uit geanonimiseerde betaalgegevens.

Economen van de bank vergeleken de uitgaven in zowel de horeca als in supermarkten, omdat producten in de ene sector de andere kunnen vervangen. Zo stegen de uitgaven in supermarkten bijvoorbeeld hard toen in 2020 restaurants en cafés gedwongen dicht moesten tijdens de eerste lockdown. De afgelopen zomer stegen de bestedingen in de horeca juist veel harder dan die in de supermarkten, met 2018 als vergelijkingsbasis.

“Dit betekent dat er gedurende de zomer van 2022 relatief meer aan horeca werd besteed dan het geval was voor de pandemie. Er was sprake van een inhaalvraag naar horeca”, schrijft ABN AMRO.

Maar nu de herfst is aangebroken is de relatief grote vraag naar biertjes aan de toog of diners en lunches buiten de deur voorbij. ABN AMRO wijst erop dat veel consumenten minder te besteden hebben door de sterk opgelopen inflatie en extreem gestegen energieprijzen. Maar het is volgens de onderzoekers nog te vroeg om te stellen dat het uitgavenpatroon is veranderd door de druk op de koopkracht. Het is ook mogelijk dat het einde van de zomer ervoor heeft gezorgd dat de bestedingen in supermarkten en de horeca weer meer in evenwicht zijn.