Alibaba stijgt in Hongkong, beurs Tokio dicht vanwege feestdag

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba behoorde woensdag tot de sterkste stijgers op de beurs in Hongkong. Volgens persbureau Reuters zijn de Chinese autoriteiten van plan om Ant Group, het financiƫle dochterbedrijf van Alibaba, een boete van meer dan 1 miljard dollar op te leggen. Dat voedde de hoop dat er mogelijk een einde komt aan de jarenlange campagne van de Chinese regering om de machtspositie van grote techbedrijven als Alibaba aan te pakken. Ook zou daarmee de weg worden vrijgemaakt voor een beursgang van Ant Group.

Alibaba dikte ruim 4 procent aan. Ook de Chinese gamesbedrijven stonden in de belangstelling na een rapport over de vooruitgang van de strijd van de Chinese overheid tegen gameverslaving onder de jeugd. Volgens het rapport hebben bedrijven als Tencent (plus 2,5 procent) en NetEase (plus 3,5 procent) stappen gezet om minderjarigen beter te beschermen. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde dankzij de koerswinsten in de techsector 1,2 procent hoger en lijkt daarmee een vijfdaagse verliesreeks te gaan doorbreken.

De beurs in Shanghai stond tussentijds 0,5 procent hoger, ondanks aanhoudende zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in China en de strenge maatregelen om het virus in te dammen. Volgens beelden op Chinese sociale media zijn honderden werknemers van de belangrijkste iPhone-fabriek in de Chinese stad Zhenzhou in botsing gekomen met beveiligingspersoneel door de oplopende spanningen over de strenge coronamaatregelen in de fabriek. Deze is eigendom van het Taiwanese Foxconn (min 0,5 procent), dat de iPhone en andere apparaten van het Amerikaanse techbedrijf Apple maakt.

De Kospi in Seoul klom 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,7 procent in navolging van de koerswinsten op Wall Street. In Tokio hadden beleggers vrij vanwege een feestdag. In Nieuw-Zeeland verhoogde de centrale bank de rente met 0,75 procentpunt in de strijd tegen de hoge inflatie. Het was de grootste renteverhoging ooit in het land en de centrale bank hintte bovendien op verdere renteverhogingen.