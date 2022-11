Bedrijvigheid economie eurozone krimpt iets minder sterk

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in november iets minder hard gekrompen dan een maand eerder, geholpen door minder sterk stijgende inkoopprijzen, verlichting van problemen bij de toeleveringsketens en iets meer vertrouwen bij ondernemers voor volgend jaar. Dat meldde marktvorser S&P Global op basis van voorlopige cijfers.

Volgens de onderzoekers is de verbetering te danken aan een minder sterke neergang van de activiteit in de industrie, waaronder in Duitsland en Frankrijk. S&P Global stelt dat producenten iets minder somber zijn gestemd over volgend jaar dankzij de hoop dat de productieproblemen door de hoge energieprijzen en onderdelentekorten zullen afnemen.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor het eurogebied, waarmee de bedrijvigheid in zowel de industrie als de dienstensector wordt gemeten, steeg naar 47,8 van 47,3 in oktober. Een stand van 50 of meer duidt op groei. De index staat nu al vijf maanden op rij onder dat niveau. Het cijfer viel wel beter uit dan verwacht, want economen rekenden in doorsnee op een verdere daling naar 47.

In een toelichting zegt hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global dat de kans op een recessie in het eurozone weliswaar verder is toegenomen, maar dat de cijfers wel voorzichtig goed nieuws bevatten. Mogelijk kan de economische neergang namelijk wat minder sterk uitvallen dan eerder gevreesd, aldus de econoom.

ING-econoom Bert Colijn schrijft in een commentaar op het bericht van S&P Global dat de inflatiedruk aan het afnemen is nu bedrijven de kosten voor materialen en energie zien afzwakken. Bedrijven hebben hun verkoopprijzen flink verhoogd om zo die gestegen kosten te kunnen compenseren, wat heeft bijgedragen aan de hoge inflatie in Europa. Die hoge inflatie zet de koopkracht van huishoudens onder druk, waardoor de economie wordt geschaad.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente agressief verhoogd om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Mogelijk kan de ECB bij de rentevergadering in december wat gas terugnemen met het verhogen van de rente, nu de inflatiedruk lijkt af te zwakken.