Black Friday in Europa: hoge korting, onzeker of consument koopt

Het is nog onzeker in hoeverre Europese winkels gaan profiteren van het koopjesfestijn Black Friday, dat vrijdag officieel van start gaat. Dat meldt kredietverzekeraar Atradius die keek naar verschillende landen. Alleen in de Verenigde Staten ziet het beeld er rooskleurig uit.

Zo verwachten de analisten van Atradius dat Nederlandse detailhandelaren op Black Friday tegen het lage consumentenvertrouwen aanlopen. De verwachting is dat consumenten daardoor grote aankopen uitstellen. Atradius denkt dan ook dat de verkopen dit jaar zullen tegenvallen in vergelijking met vorig jaar. Eén voordeel voor koopjesjagers: op onverkochte artikelen zullen begin 2023 scherpe kortingen worden gegeven, zo verwacht de kredietverzekeraar.

Duitse winkeliers verwachten geen records te breken op Black Friday, meldt Atradius. Waarschijnlijk gaat de aandacht in Duitsland met name uit naar elektronica. Ook zullen veel ondernemers overtollige voorraden met veel korting willen verkopen. Aan de andere kant zijn er ook ondernemers voor wie het moeilijker is om korting te geven. Zo heeft de Duitse detailhandel veel last van de leveringsproblemen van goederen uit Azië en zijn ook de vrachtkosten dit jaar gestegen.

In Spaanse winkels verwacht Atradius “agressieve kortingen”. Dat komt doordat winkeliers in Spanje grote voorraden hebben, die zij insloegen na bevoorradingsproblemen tijdens de coronacrisis. Daarbij is de verwachting dat consumenten de dure producten links laten liggen, omdat ook Spanjaarden de broekriem aanhalen als gevolg van inflatie. Om hun waar toch te slijten, is het dus goed mogelijk dat er hoge kortingen worden gegeven, denkt Atradius.

In de Verenigde Staten “heerst meer optimisme over de vooruitzichten van Black Friday”, aldus de kredietverzekeraar, ondanks de inflatie waar ook in Amerika sprake van is. De analisten denken dat kleding dit jaar het populairste verkoopartikel zal zijn. Die kortingen, ook op schoeisel en accessoires, staan op het hoogste niveau in ongeveer drie jaar.