Bondskanselier Scholz: Duitsland komt sterker uit crisis

Duitsland zal sterker uit de door de oorlog in Oekraïne veroorzaakte crisis komen. Dat zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz tegen de Bondsdag. Ook heeft Duitsland volgens hem de energiecrisis onder controle voor komende winter en is het niet waarschijnlijk dat er energietekorten ontstaan.

Scholz zei dat Duitsland door de oorlog in Oekraïne zijn afhankelijkheid van Russisch gas sterk aan het verminderen is. De grootste economie van Europa gaat bijvoorbeeld veel meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) importeren en versnelt de overgang naar duurzame energiebronnen. Ook worden kolencentrales heropgestart en blijven kerncentrales langer in dienst. “Duitsland heeft de kracht om de crisis de baas te blijven en er sterker uit te komen.” Scholz stelt dat zijn land “dapper” van koers heeft gewisseld.

De bondskanselier verklaarde verder dat huishoudens en bedrijven zuiniger zijn geworden met energieverbruik. “Dat blijft erg belangrijk, met name als wordt gekeken naar volgend jaar en de winter van 2023.” De Duitse overheid heeft ook omvangrijke steunmaatregelen genomen om huishoudens financieel te helpen met de hoge energieprijzen.

Woensdag kwam in Noord-Duitsland het eerste schip aan dat lng kan omzetten in gewoon gas. Dat schip, een zogeheten FSRU (floating storage and regasification unit), kwam aan in de haven van Mukran op het eiland Rügen. Het vaartuig zal na voorbereidingen worden overgebracht naar de haven van Lubmin in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren waar het dienst zal doen als importterminal voor lng. Duitsland is bezig met meer lng-terminals.