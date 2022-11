Britten willen vasthouden aan bestaande Brexit-afspraken met EU

Het Verenigd Koninkrijk wil vasthouden aan de post-Brexit handelsovereenkomst met de Europese Unie waar oud-premier Boris Johnson eerder zijn handtekening onder zette. Een verklaring van minister van Financiën Jeremy Hunt maakte woensdag duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk geen andere overeenkomst met het landenblok overweegt.

Hunt wees een overeenkomst zoals de Zwitsers met de EU hebben als alternatief voor de Brexit-deal resoluut van de hand. Zwitserland heeft in een bepaalde vorm toegang tot de Europese interne markt, maar moet in ruil daarvoor voorwaarden accepteren, waaronder de toelating ​​van werknemers uit EU-landen. Ook gaan er betalingen van Zwitserland naar Brussel.

Hunt benadrukte in het parlement dat de Britten onafhankelijk willen zijn bij het opstellen van regels. Ook wil het land voorkomen dat er “onnodig” geld naar Brussel wordt overgemaakt of dat het vrije verkeer in het gedrang komt.

De Sunday Times plaatste afgelopen weekend een verhaal dat hooggeplaatste regeringsleden in het Verenigd Koninkrijk juist zouden streven naar nauwere economische banden met de EU. Premier Rishi Sunak verwierp dit vooruitzicht maandag al.