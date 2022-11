Buschauffeurs luchthaven Schiphol staken voor betere cao

Buschauffeurs die op Schiphol passagiers tussen de terminal en hun vliegtuig vervoeren, leggen woensdag vier uur lang het werk neer. Zij willen een betere cao. De staking op Schiphol sluit aan op eerdere acties in de sector, waaronder een landelijke manifestatie vorige maand. Toen werd Schiphol bij de acties overgeslagen omdat het vanwege de herfstvakantie erg druk was op de luchthaven.

Schiphol geeft aan geen overlast te verwachten van de staking, die van 11.00 tot 15.00 uur zal plaatsvinden. Volgens de luchthaven zijn er afspraken gemaakt met vakbond FNV dat de reizigers er geen last van zullen hebben. De vakbond ontkent dit.

Volgens FNV is de actiebereidheid juist heel groot en zal meer dan de helft van de chauffeurs het werk neerleggen. “Ons conflict is met Arriva en we willen ook de reiziger niet treffen, maar wij kunnen dat niet voorkomen”, zegt bondsbestuurder Lutz Kressin. Volgens hem is het aan Schiphol om te zorgen dat reizigers geen last hebben door bijvoorbeeld meer vluchten tot aan de pier te laten rijden. “Of ze kunnen kantoorpersoneel op de bussen zetten. Er is immers geen busrijbewijs voor nodig”, aldus Kressin.

Vakbonden en werkgevers zijn al maanden in overleg over een nieuwe cao voor chauffeurs in het niet-openbare busvervoer. De chauffeurs willen meer loon en dat alle diensten volledig worden uitbetaald. Verder willen de chauffeurs een werkdag van maximaal twaalf uur en dat de contracturen worden aangepast bij structureel overwerken. In de touringcarsector werken ongeveer 3000 mensen, maar door het grote personeelstekort is de werkdruk hoog.