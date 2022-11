CBS: opbrengsten export in 2021 boven niveau van voor corona

Nederland heeft vorig jaar meer verdiend aan de export dan in de twee voorgaande jaren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee overstijgen de opbrengsten uit export het niveau van voor corona.

De uitvoer van goederen en diensten is een belangrijke inkomstenbron voor Nederland. Nederlandse bedrijven exporteerden in 2021 voor 798 miljard euro aan het buitenland. Wanneer dat bedrag wordt gecorrigeerd voor inkoopkosten, verdiende de Nederlandse economie daar zo’n 279 miljard euro mee. Dat is ruim 3 procent meer dan in 2019 en 11 procent meer dan in 2020.

De industrie verdiende vorig jaar het meeste aan de export, bijna 105 miljard euro. Dat is ruim 10 miljard euro meer dan een jaar eerder. Dat komt onder meer doordat de coronacrisis weinig invloed heeft gehad op de machine-industrie. Ook de opbrengsten uit de export door de chemische industrie stegen naar recordhoogte, waar deze sector in 2019 en 2020 nog dalingen noteerde.