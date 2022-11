Doorschakeldiensten naar 0800-nummers binnenkort verboden

Bedrijven die bellers voor veel geld doorschakelen naar gratis telefoonnummers moeten vanaf volgende maand oppassen. Vanaf 16 december zijn doorschakeldiensten naar 0800-nummers, die je kosteloos kunt bellen, verboden. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) kondigt aan aanbieders actief te gaan controleren.

Mensen die via een zoekmachine opzoeken hoe ze bijvoorbeeld naar de GGD of Belastingdienst kunnen bellen, komen vaak uit bij advertenties voor betaalde telefoonnummers die naar de gratis 0800-nummers staan doorgeschakeld. Volgens de ACM hebben bellers vaak niet door dat ze via een betaald telefoonnummer bellen, ook als de doorschakeldiensten aangeven welke kosten eraan verbonden zijn. Vaak is het tarief zo’n 1 euro per minuut.

De overheid legt het tegen betaling doorschakelen naar andere instanties via telefoonnummers die beginnen met 0900, 0906 en 0909 ook aan banden. Deze praktijk wordt vrijwel geheel verboden, meldt de ACM.

Betaalde doorschakelnummers die beginnen met 18 blijven wel toegestaan, behalve naar 0800-nummers. Deze doorschakeldiensten krijgen wel te maken met strengere regels. Deze 18-nummers doen vaak dienst als te bellen telefoonboek voor mensen die moeite hebben met het online zoeken naar telefoonnummers.

Als houders van de telefoonnummers de regels overtreden, kan de ACM een last onder dwangsom of een boete opleggen. Ook kan de toezichthouder de telefoonnummers afpakken van doorschakeldiensten.