Duits energieconcern Uniper wil miljarden extra overheidssteun

Het noodlijdende Duitse energieconcern Uniper wil nog eens tot 25 miljard euro aan steun van de Duitse overheid om de energiecrisis te overleven. Door de sterk verlaagde gasleveringen van Rusland aan Duitsland en hoge gasprijzen lijdt Uniper zware verliezen.

Uniper kreeg eerder al een kapitaalinjectie van 8 miljard euro van de Duitse overheid. Berlijn besloot in september om de grootste gasimporteur van Duitsland te nationaliseren. Daarmee wilde Duitsland er zeker van zijn dat het bedrijf gas kon blijven kopen en de industrie van het land kon blijven bevoorraden. De overheid heeft ook voor miljarden aan kredietgaranties verstrekt aan het energiebedrijf uit Düsseldorf.

Maar volgens Uniper is die steun onvoldoende om het bedrijf te stabiliseren. Uniper, dat ook elektriciteitscentrales in Nederland heeft, wil nu nieuwe aandelen gaan uitgeven aan de Duitse overheid om zo de extra steun te krijgen.

“De kapitaalmaatregelen van de overheid moeten een einde maken aan maanden van onzekerheid voor ons bedrijf en onze klanten”, aldus topman Klaus-Dieter Maubach. “De steun stelt Uniper in staat om gas te blijven leveren aan zijn klanten op de voorwaarden die zijn afgesproken voor de oorlog.” Uniper vraagt zijn aandeelhouders volgende maand om goedkeuring te geven aan de redding door de overheid.

De onderneming leed in de eerste negen maanden van dit jaar een verlies van maar liefst 40 miljard euro. Dat kwam omdat de toevoer van goedkoper Russisch gas sterk is afgenomen waardoor Uniper op de openbare markt op zoek moest naar andere bronnen die veel duurder waren. Die kosten konden niet volledig worden doorberekend aan afnemers. In het miljardenbedrag houdt Uniper ook rekening met toekomstige verliezen.