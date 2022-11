Handelshuis Trafigura: Europa kan gastekorten in winter ontlopen

Europa kan gastekorten deze winter ontlopen doordat het weer de afgelopen tijd vrij mild is. Dat zegt de topman van de grote internationale grondstoffenhandelaar Trafigura. Naast het milde weer zorgen ook de toegenomen leveringen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) voor goed gevulde gasvoorraden.

Trafigura-topman Jeremy Weir verklaarde op een bijeenkomst georganiseerd door zakenkrant Financial Times in Singapore dat de Europese gasvoorraden deze winter waarschijnlijk voor twee derde gebruikt zullen worden, mits er geen extreme weersomstandigheden komen en Rusland doorgaat met gasexporten naar Europa via Oekraïne. Dat zou betekenen dat Europa deze winter door zal komen en dat er voldoende buffers kunnen zijn om ook komende winter zonder problemen door te komen. “Het is nog niet zeker, maar ik geloof dat een significant probleem is verholpen”, aldus Weir.

Overigens heeft Rusland wel gedreigd de gasstromen naar Europa via Oekraïne verder te beperken. De route via Oekraïne is momenteel nog de enige manier waarop gas van Rusland naar Europa kan worden vervoerd.

De organisatie voor Duitse gasopslagbeheerders zei afgelopen weekend ook al dat Duitsland deze en volgende winter waarschijnlijk doorkomt zonder energietekorten. Door de milde temperaturen zagen veel huishoudens nog geen noodzaak om flink te gaan stoken.

De Europese gasprijs is door het milde weer en de volle gasvoorraden de laatste tijd flink gedaald. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs stond de prijs woensdag op 128 euro per megawattuur. Eind augustus werden nog pieken van ongeveer 350 euro bereikt.