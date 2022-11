Hongarije ontvangt week lang minder olie door Droezjba-leiding

Een deel van de Droezjba-oliepijpleiding in Oekraïne is volgens het Russische staatspersbureau TASS gedeeltelijk buiten werking gesteld. Daardoor ontvangt Hongarije, dat afhankelijk is van de pijpleiding, een week langer minder Russische olie.

De olie die via een ander deel richting Tsjechië en Slowakije stroomt en via een vertakking het zuiden van Hongarije binnenkomt, zou wel gewoon stromen, aldus TASS.

Pijpleidingexploitant Pern uit Polen, waar een andere vertakking van de Droezjba ligt, ontdekte in oktober nog een lek in de olieleiding. Al vrij snel werd het Polen duidelijk dat het niet ging om sabotage. Door het lek verminderde de olietoevoer richting Duitsland. Onder meer de belangrijke PCK-raffinaderij in het Brandenburgse Schwedt kreeg minder ruwe aardolie. Die raffinaderij is goed voor 90 procent van alle brandstoffen die worden verkocht in Berlijn en de deelstaat Brandenburg.