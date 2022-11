Jeugdloon volgens FNV afgeschaft in twee derde van cao’s

In twee derde van de cao’s in Nederland is geen sprake meer van een jeugdloon. Dat betekent dat jongeren vanaf 18 jaar een volwassen loon ontvangen, meldt FNV die dit heeft uitgezocht.

Volgens de vakbond is er in 67,4 procent van de cao’s die dit jaar zijn afgesloten geen jeugdschaal meer. In 2014 was dat nog 56 procent. FNV heeft de afspraken over jeugdloon dit jaar naar eigen zeggen bijvoorbeeld uit de cao’s kunnen halen van IKEA, het Rijk, NS, KLM Grondpersoneel en Transavia Grondpersoneel. Eerder werd het jeugdloon al in de meeste zorg-cao’s afgeschaft.

FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha vindt dit “op zich een mooi resultaat”. “Tegelijk zien we dat het jeugdloon nog steeds bestaat in sectoren waarin veel jongeren werken, zoals de supermarkten, de horeca en de callcenters”, benadrukt hij.

In de ogen van Boufangacha is er “geen enkele rechtvaardiging” voor het minder betalen van jongeren die hetzelfde werk leveren als een 21-jarige. “Het is vooral een manier om goedkopere krachten in te zetten. Niet van deze tijd en eigenlijk leeftijdsdiscriminatie.” FNV maakt zich er al langer hard voor dat de politiek helemaal een einde maakt aan jeugdloon.