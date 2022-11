Koningin Máxima lanceert coalitie voor financiële gezondheid

Koningin Máxima lanceert volgende week dinsdag bij ABN AMRO in Amsterdam de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid. Dat is een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven en organisaties die zich willen inzetten voor de financiële gezondheid van hun werknemers. Een van de initiatiefnemers is SchuldenlabNL, de stichting waar de koningin erevoorzitter van is.

Voorafgaand aan de lancering door Máxima worden de doelstellingen en uitvoering van de coalitie uitgelegd. Ook is er een panelgesprek met vertegenwoordigers van bedrijven over onder meer het meetbaar maken van financiële gezondheid.

De coalitie biedt handvatten om werknemers met financiële problemen tijdig te kunnen helpen. Zo krijgen hr-medewerkers advies over hoe zij medewerkers kunnen bijstaan en is er een tool ontwikkeld waarmee de financiële gezondheid van medewerkers kan worden gemeten.