Manchester United zet opmars voort op afwachtend Wall Street

Manchester United zette woensdag de opmars voort op Wall Street. De beursgenoteerde voetbalclub bevestigde dat de Amerikaanse eigenaren, de familie Glazer, met financiƫle adviseurs kijken naar een mogelijke verkoop van de Britse club, waar Erik ten Hag momenteel trainer is. Het aandeel won 15 procent, waar de club een dag eerder ook al 15 procent aan beurswaarde won door geruchten over een mogelijk afscheid van de Amerikaanse geldschieters.

Of de voetbalclub daadwerkelijk wordt verkocht is echter nog onzeker. Manchester United benadrukte alle opties open te houden. Een gedeeltelijke verkoop van het belang van de familie Glazer aan nieuwe investeerders behoort ook tot de mogelijkheden. Ook wordt gekeken naar nieuwe investeringen in de herontwikkeling van het stadion en de infrastructuur.

Beleggers begonnen verder terughoudend aan de laatste volle handelsdag van de week in New York. Donderdag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten vanwege Thanksgiving Day en op vrijdag wordt er een halve dag gehandeld. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag verschijnen. De aantekeningen bevatten mogelijk aanwijzingen over de omvang van toekomstige rentestappen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 34.170 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,2 procent tot 4012 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 11.214 punten.

Apple won 0,2 procent. Bij de grote iPhone-fabriek in de Chinese stad Zhenzhou zijn protesten uitgebroken onder de werknemers over de strenge coronamaatregelen, die bijna een maand geleden werden ingevoerd, en over onbetaalde lonen. De fabriek is eigendom van het Taiwanese Foxconn, dat de iPhone en andere apparaten van het Amerikaanse techbedrijf maakt.

HP steeg 1,5 procent. De computermaker gaat de komende jaren duizenden banen schrappen. Dat is het gevolg van een dalende vraag naar computers, waardoor HP de omzet in het afgelopen kwartaal zag dalen.

Nordstrom kelderde bijna 8 procent. De Amerikaanse keten van luxe warenhuizen zag de verkopen in de afgelopen maanden vertragen en verlaagde de winstverwachting voor het hele jaar. Deere klom dik 5 procent na resultaten van de fabrikant van landbouwmachines.

De euro was 1,0333 dollar waard, tegen 1,0267 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,5 procent minder op 78,13 dollar. Brentolie werd 3,6 procent goedkoper op 85,29 dollar per vat.