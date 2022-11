Moldavië beschuldigt Rusland van energiechantage

Moldavië heeft nog geen signalen van Rusland ontvangen dat Moskou volgende maand zal stoppen met het leveren van gas aan het land. De Moldavische regering is wel klaar voor elk scenario, aangezien Rusland energiebronnen blijft gebruiken als chantagemiddel, zei premier Natalia Gavrilita tegen televisiezender PRO-TV.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom beschuldigde Oekraïne dinsdag van het achterhouden van gasvoorraden bestemd voor Moldavië en dreigde vanaf 28 november te beginnen met het verminderen van de gasleveringen aan het land. De route via Oekraïne is momenteel nog de enige route waarop gas van Rusland naar Europa kan worden vervoerd.

Oekraïne ontkent gas tegen te hebben gehouden dat van Rusland naar Moldavië moest. In plaats daarvan beschuldigde de beheerder van het Oekraïense gasnet Rusland ervan gas in te zetten als politiek drukmiddel. Ook de Moldavische vicepremier Andrei Spinu wees de beschuldigingen van Gazprom van de hand en zei op berichtenapp Telegram dat “Gazprom Oekraïne en Moldavië beschuldigt van iets dat niet gebeurt”.

Volgens Spinu heeft Moldavië meer dan 200 miljoen kubieke meter gas gereserveerd in Oekraïense opslagfaciliteiten voor de winter. “Er is geen ruimte meer voor druk, chantage en bedrog”, aldus de vicepremier.

De Moldavische president Maia Sandu waarschuwde maandag al dat haar land een strenge winter tegemoet gaat vanwege de “acute energiecrisis”, waarbij de Russische oorlog in Oekraïne de energievoorziening bedreigt en de prijzen opdrijft. Moldavië, een voormalige Sovjetrepubliek, is volledig afhankelijk van Gazprom voor de invoer van gas. Het land, dat ligt tussen Roemenië en Oekraïne, is geen lid van de Europese Unie. Wel heeft Moldavië in juni dit jaar de status van kandidaat-lidstaat verkregen.