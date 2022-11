Musk ziet Zuid-Korea als topkandidaat voor investeringen Tesla

Tesla-topman Elon Musk ziet Zuid-Korea als topkandidaat voor investeringen door de fabrikant van elektrische auto’s. Dat heeft Musk gezegd in een onlinegesprek met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol, aldus het presidentiële kantoor.

Musk zou met Yoon hebben gesproken over zijn plannen voor de bouw van een nieuwe grote fabriek van Tesla in Azië. Het bedrijf heeft al een grote fabriek in de Chinese miljoenenstad Shanghai. Ook zou Musk bereid zijn om te investeren in laadinfrastructuur voor elektrische auto’s in Zuid-Korea en de samenwerking met Zuid-Koreaanse toeleveranciers te vergroten. Volgens het kantoor van Yoon zou Musk de aankoop van onderdelen uit het land met minstens 10 miljard dollar willen vergroten in 2023. Tesla neemt al veel producten uit Zuid-Korea af, waaronder batterijen van het bedrijf LG Energy Solution.

Ook andere landen in Azië hengelen naar investeringen door Tesla. De Indonesische president Joko Widodo zei in augustus nog dat hij graag ziet dat Tesla een fabriek voor auto’s in zijn land bouwt. Indonesië is al een belangrijke leverancier van nikkel voor gebruik in batterijen voor elektrische auto’s.