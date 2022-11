Nederland wil meer lenen vanwege energiesteun aan huishoudens

De Nederlandse staat wil meer lenen vanwege de energiesteun aan huishoudens en bedrijven. Daarom zal de overheid een extra beroep doen op de markt voor kortlopende leningen. Ook wordt een lening die loopt tot in 2031 heropend.

Op de lening in kwestie staat bijna 13,4 miljard euro uit, met een couponrente van 0 procent. Het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiƫn (DSTA) hoopt via de heropening nog 1 miljard tot 1,5 miljard euro te kunnen ophalen.

Het kabinet verwacht komend voorjaar een gat in de begroting te moeten dichten van 7,5 miljard euro als gevolg van de maatregelen om de energierekening betaalbaar te houden voor burgers en bedrijven, meldde minister Sigrid Kaag (Financiƫn) eerder deze week al in de najaarsnota. Dat was de laatste bijstelling van de begroting voor dit jaar.

Daarbij kwam ook naar voren dat het prijsplafond voor stroom en gas voor huishoudens naar schatting 11,2 miljard euro gaat kosten, de steun voor mkb’ers die veel energie verbruiken een kleine 1,7 miljard euro. Een deel van die uitgaven verwacht het kabinet te dekken door sommige energiebedrijven extra te belasten. Maar voor de rest moet nog een oplossing worden gevonden.