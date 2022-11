Olieprijs lager na mild prijsplafond EU en grote voorraden VS

De olieprijzen daalden woensdag hard na de berichten over een hoger dan verwacht prijsplafond voor Russische olie als onderdeel van de Europese sancties tegen Moskou vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarbovenop kwam een verrassende toename van de Amerikaanse voorraden. Voor een vat Amerikaanse olie moest tegen het einde van de Europese beursdag 4,5 procent minder worden betaald. Een vat Brentolie zakte 4,1 procent in prijs.

De door de Europese Unie voorgestelde marge tussen de 65 en 70 dollar per vat olie ligt ruim boven de productiekosten van Rusland. Het prijsplafond is ook hoger dan wat sommige landen voor hun olie betalen. Rusland zet zijn ruwe olie al maanden tegen kortingen van 20 dollar per vat in de markt. Een hoge bovengrens heeft daarom naar verwachting minimale gevolgen voor de handel en de voorraden van het land.

Amerikaanse olie kostte zo’n 77 dollar per vat toen beleggers de hogere voorraden in de VS verwerkten. De Amerikaanse benzinevoorraden stegen met drie miljoen vaten. Daarmee was sprake van de grootste toename sinds juli. Ondertussen daalde de vraag als gevolg van de vrije dagen rondom Thanksgiving.

Rusland heeft eerder gezegd dat het geen ruwe olie zal verkopen aan landen die het plafond gebruiken. Het plafond is bedoeld om Moskou te straffen voor zijn invasie in Oekraïne en tegelijkertijd de oliestroom van het land op gang te houden.

De EU-ambassadeurs komen woensdag bijeen om het plafondmechanisme en een voorgesteld prijsniveau goed te keuren. Op dinsdag zwakte de EU het laatste sanctievoorstel al af door de volledige uitvoering ervan uit te stellen en de belangrijkste scheepvaartbepalingen af te zwakken.

De prijzen voor ruwe olie zijn de afgelopen dagen sterk gedaald. De vraag in China, ’s werelds grootste importeur, blijft zwak nu het land doorgaat met de strenge coronamaatregelen. Beijing heeft de inwoners gevraagd de stad niet te verlaten tenzij noodzakelijk, om de verspreiding van het virus tegen te gaan.