Olieprijzen lager bij gesprekken over prijsplafond Russische olie

De olieprijzen gingen woensdag omlaag terwijl ambassadeurs van de Europese Unie praten over een prijsplafond voor Russische ruwe aardolie die over zee wordt vervoerd. De landen van de G7 zouden voor dat prijsplafond kijken naar een bandbreedte van 65 tot 70 dollar per vat. Dat is hoger dan de huidige prijs voor Russische Oeral-olie voor levering aan Noordwest-Europa van circa 62 dollar per vat.

De oliemarkt lijkt te denken dat de impact van dat prijsplafond op het aanbod minder groot kan zijn dan eerder gevreesd. Mede daardoor gingen de olieprijzen omlaag, want aanvankelijk werd gevreesd dat er tekorten op de oliemarkt zouden kunnen ontstaan omdat Rusland veel minder olie zou gaan verkopen. Een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) zakte 3,1 procent tot 78,43 dollar en Brentolie werd 3,3 procent goedkoper op 85,43 dollar per vat.

De EU-ambassadeurs zouden voor het einde van de dag een gezamenlijk standpunt over dat prijsplafond willen bereiken. De G7 bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook de Europese Unie neemt deel aan de G7. Het plafond zou dan op 5 december in moeten gaan.

Met die stap wordt het scheepvaartbedrijven verboden Russische olie te transporteren als die olie wordt verkocht voor een prijs die hoger ligt dan het plafond. Dat geldt ook voor bedrijven die verzekeringsdiensten voor dat vervoer verzorgen. Aangezien de grootste scheepvaartbedrijven en verzekeraars in G7-landen zijn gevestigd zou het daardoor voor Rusland moeilijker moeten worden om zijn olie voor een prijs hoger dan het plafond te verkopen. Het overgrote deel van de Russische olie wordt vervoerd via tankers in plaats van door pijpleidingen.

Overigens zou Rusland ook bij prijzen lager dan het plafond nog steeds winst boeken bij de olieverkoop, want de productiekosten voor een vat Russische Oeral-olie worden geschat op circa 20 dollar. Rusland heeft wel gezegd geen olie te zullen verkopen aan landen die zich houden aan het prijsplafond. Rusland verkoopt inmiddels al veel meer Oeral-olie aan landen als India en China. De leveringen aan Europa zijn sterk geslonken.