Poetin wil Russische kunstmest via Odessa exporteren

Vladimir Poetin wil dat Rusland kunstmest via de Oekraïense havenstad Odessa kan vervoeren. De Russische president, die in februari een militaire inval in het Oost-Europese land begon, zegt tegen persbureau Interfax dat hij overleg voert over de kunstmestexport binnen de Verenigde Naties (VN).

Rusland en Oekraïne zijn allebei grote exporteurs van kunstmest en de oorlog heeft de prijzen flink opgedreven, waardoor boeren in met name armere landen minder dreigen te kunnen verbouwen.

In een door Interfax opgetekend gesprek vraagt zakenman Dmitri Mazepin, eigenaar van de Russische kunstmestproducent Uralchem, Poetin om de kunstmestexport via Odessa weer mogelijk te maken. Dat zou hij moeten doen bij gesprekken over de zogeheten graandeal, waarbij Rusland en Oekraïne afgelopen zomer tot afspraken kwamen die de export van granen en andere landbouwproducten weer mogelijk maakten.

“Wij werken daar aan met de VN”, zei Poetin daarop. “Ze kennen mijn standpunt, ik ben daar niet tegen.”

Odessa was tot aan het begin van de Russische inval een belangrijke doorvoerhaven voor ammoniak, een belangrijke kunstmeststof. Tussen de Oekraïense stad aan de Zwarte Zee en het Russische Togliatti loopt een leiding voor ammoniak met een capaciteit van 2,5 miljoen ton per jaar.