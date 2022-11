Staking buschauffeurs op Schiphol deert passagiers niet

Reizigers hebben geen last gehad van de staking van buschauffeurs op Schiphol, zeggen de luchthaven en vervoersbedrijf Arriva Touring. Twintig werknemers van die laatste onderneming legden volgens vakbond FNV tussen 11.00 en 15.00 het werk neer om hun eisen voor een betere cao voor besloten busvervoer kracht bij te zetten.

Het ging om chauffeurs van de bussen die passagiers naar het vliegtuig brengen voor hun vlucht of juist ophalen. Dat reizigers geen hinder ondervonden van de staking, komt doordat slechts een minderheid van de chauffeurs staakte. Daardoor was er volgens Arriva voldoende capaciteit om de bussen te laten rijden. Daarnaast rijdt personeel van Schiphol ook zelf een deel van de ritten die passagiers naar het vliegtuig brengen of ophalen.

Volgens FNV-bestuurder Lutz Kressin wilden aanvankelijk meer chauffeurs staken, maar krabbelden ze uiteindelijk terug. Hij wijt dit aan druk vanuit Arriva, maar een woordvoerster van dat bedrijf zegt dat werknemers vrij zijn om te staken. “Dat is ieders recht. Wij vinden de staking wel verrassend”, zegt ze, daarbij verwijzend naar de Schiphol-bonus die chauffeurs deze zomer kregen wegens de drukte op het vliegveld.

Vakbonden en werkgevers zijn al maanden in overleg over een nieuwe cao voor chauffeurs in het niet-openbare busvervoer. De chauffeurs willen meer loon en volledige uitbetaling van alle diensten. Verder willen de chauffeurs een werkdag van maximaal twaalf uur en aanpassing van de contracturen bij structureel overwerk. In de touringcarsector werken ongeveer 3000 mensen, maar door het grote personeelstekort is de werkdruk hoog.