Techbedrijven voeren stijgers aan op groen Damrak

Techbedrijven voerden woensdag de stijgers aan op de Amsterdamse beurs. Techinvesteerder Prosus, die met cijfers kwam, steeg bijvoorbeeld 2,2 procent. Alleen chipbedrijven ASMI en ASML deden het beter in de AEX-index met plussen van 2,5 en 2,3 procent.

Beleggers wachten verder vooral op de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag verschijnen. De Federal Reserve verhoogde de rente begin deze maand voor de vierde keer op rij met 0,75 procentpunt in de strijd tegen de hoge inflatie. De aantekeningen van die vergadering bevatten mogelijk aanwijzingen over de omvang van toekomstige rentestappen.

Prosus was een dag eerder nog omlaaggegaan na een winstwaarschuwing. Die had te maken met het feit dat de investeerder vorig jaar een deel van zijn belang in het Chinese techconcern Tencent te gelde had gemaakt. Bij de volledige halfjaarcijfers stelde Prosus beleggers echter gerust. De techinvesteerder houdt vast aan zijn winstgevendheidsdoelen voor het hele boekjaar.

Verder is de verkoop van het belang van iFood van Just Eat Takeaway aan Prosus afgerond. Het maaltijdbestelbedrijf steeg 1,2 procent na de afronding van die deal, waardoor Prosus het Braziliaanse iFood volledig in handen kreeg.

Onderaan in de AEX stonden staalbedrijf ArcelorMittal (min 0,8 procent) en uitzender Randstad (min 0,7 procent). Ook olie- en gasbedrijf Shell eindigde in de min en leverde 0,3 procent in. Dat had te maken met de olieprijzen die stevig daalden nadat de olievoorraden in de VS hoger bleken dan verwacht. Een vat Amerikaanse olie werd 4,5 procent minder waard op 77,29 dollar per vat. Brentolie daalde 4,2 procent in prijs tot 84,63 dollar per vat.

De AEX sloot 0,7 procent hoger op 721,45 punten. De MidKap ging 0,6 procent omhoog en eindigde op een stand van 946,30 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 0,4 procent aan.

AkzoNobel steeg 1,1 procent. De verffabrikant ziet zijn voorzitter van de raad van commissarissen Nils Andersen volgend jaar vertrekken naar chipmachinemaker ASML, waar hij dezelfde functie zal gaan vervullen.

In Z├╝rich zakte Credit Suisse ruim 5 procent. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank waarschuwde voor een verlies van omgerekend dik 1,5 miljard euro in het vierde kwartaal. Rijke klanten zouden hun geld elders hebben ondergebracht en tot wel 10 procent van het beheerd vermogen zou daardoor verdwenen zijn. De bank ondergaat een grote reorganisatie en zal zijn aandeelhouders woensdag om goedkeuring vragen voor een kapitaalverhoging van zo’n 4 miljard euro.

De euro was 1,0357 dollar waard, tegen 1,0267 dollar een dag eerder.