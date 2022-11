Techinvesteerder Prosus helpt AEX aan kleine winst

De AEX-index op het Damrak ging woensdag licht omhoog onder aanvoering van Prosus. De techinvesteerder, die eerder deze week al waarschuwde voor een forse winstdaling, bracht nu zijn volledige resultaten naar buiten en stelde beleggers gerust met een handhaving van zijn doelen voor de winstgevendheid.

Beleggers wachten verder vooral op de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag verschijnen. De Federal Reserve verhoogde de rente begin deze maand voor de vierde keer op rij met 0,75 procentpunt in de strijd tegen de hoge inflatie. De aantekeningen van die vergadering bevatten mogelijk aanwijzingen over de omvang van toekomstige rentestappen. In december vergaderen de beleidsmakers van de Fed opnieuw over de rente.

Uit cijfers van marktonderzoeker S&P Global bleek daarnaast dat de economische bedrijvigheid in zowel de eurozone als in het Verenigd Koninkrijk deze maand minder sterk is gekrompen dan gevreesd. De AEX noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 717,66 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 941,54 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,2 procent en Parijs bleef ongewijzigd. Londen klom 0,3 procent.

Prosus (plus 3,2 procent) toonde herstel na de verliesbeurt een dag eerder en ging aan kop in de AEX. Analisten van Degroof Petercam handhaafden hun koopadvies voor de techinvesteerder in een reactie op de resultaten. Uitzender Randstad sloot de rij met een verlies van 2 procent.

AkzoNobel daalde een fractie. De verffabrikant ziet zijn voorzitter van de raad van commissarissen Nils Andersen volgend jaar vertrekken naar chipmachinemaker ASML, waar hij dezelfde functie zal gaan vervullen. Bij ASML (min 0,1 procent) zullen Gerard Kleisterlee en Rolf-Dieter Schwalb in april 2023 de raad van commissarissen verlaten. Naast Andersen draagt ASML ook Jack de Kreij, oud-financieel topman van Vopak, voor als commissaris.

Just Eat Takeaway verloor 0,4 procent. Het maaltijdbestelbedrijf heeft de verkoop van het belang in het Braziliaanse bezorgbedrijf iFood aan Prosus afgerond. Prosus krijgt iFood daarmee volledig in handen.

In Z├╝rich zakte Credit Suisse 5 procent. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank waarschuwde voor een verlies van omgerekend dik 1,5 miljard euro in het vierde kwartaal. De bank ondergaat een grote reorganisatie en zal zijn aandeelhouders woensdag om goedkeuring vragen voor een kapitaalverhoging van zo’n 4 miljard euro.

De euro was 1,0306 dollar waard, tegen 1,0267 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 79,85 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 86,84 dollar per vat.