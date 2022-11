Tempo renteverhogingen VS mogelijk snel omlaag

De rentes in de Verenigde Staten zullen naar verwachting weldra in een trager tempo worden verhoogd. Dat staat in de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS. De opmerkingen in de notulen sorteren voor op een rentestap van een half procentpunt in december.

De afgelopen vier vergaderingen werden de rentes in de VS keer op keer met 0,75 procentpunt verhoogd. De hogere rentestanden zijn nodig bij de bestrijding van de torenhoge inflatie. Keerzijde van de grote rentestappen is de impact ervan op de economische groei.

Volgens een meerderheid van de beleidsmakers zou een vertraging van het tempo spoedig “gepast” zijn, zo valt te lezen in de woensdag gepubliceerde documenten van de vergadering van 1 en 2 november. Tegelijkertijd concludeerden een aantal beleidsmakers dat het uiteindelijke niveau van de rente, om de doelstelling van 2 procent inflatie te halen, hoger komt te liggen dan waar ze eerder rekening mee hielden.

De rentes in de VS staan nu op 3,75 tot 4 procent. De laatste keer dat de rentes zo hard opliepen was in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Sinds de bijeenkomst van november laten de economische gegevens zien dat er nog altijd sprake is van een gematigde groei in de VS. Een aantal data toont ook tekenen van een afnemende inflatie waarbij de vraag naar arbeid nog altijd sterk is. Vorige maand kwamen er 261.000 banen bij en de werkloosheid steeg lichtjes tot 3,7 procent, maar bleef historisch gezien zeer laag.