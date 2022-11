VEH: zonder besparing wacht huiseigenaar financiële klap in 2024

Eigenaren van tochtige huizen kunnen flinke financiële tegenvallers verwachten als ze hun woningen niet goed isoleren. Volgend jaar valt hun energierekening waarschijnlijk nog mee dankzij het plafond dat het kabinet invoert voor gas- en elektriciteitsprijzen, maar in 2024 valt die steun weg waardoor kosten erg kunnen oplopen. Daar komt nog een hogere belasting bovenop, waarschuwt belangenvereniging Vereniging Eigen Huis (VEH).

Volgend jaar stijgen de belastingtarieven voor gas- en elektriciteitsverbruik. Daarnaast verlaagt de regering de vaste teruggave van de energiebelasting fors, terwijl de btw over energie na een tijdelijke verlaging tot 9 procent weer teruggaat naar 21 procent.

Volgens de organisatie voor huiseigenaren stijgen de belastingen na 2023 met gemiddeld 528 euro ten opzichte van 2022 als de belastingplannen ongewijzigd blijven. Als de energieprijzen zo hoog blijven als deze winter, kan de energierekening duizenden euro’s hoger uitvallen.

VEH wil aanvullende maatregelen om de energienota ook na volgend jaar betaalbaar te houden. Daarbij moet vooral werk worden gemaakt van energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld via subsidies en vouchers die via het Nationaal Isolatie Programma verkrijgbaar zijn. De pijn voor huiseigenaren die nog niet in staat zijn geweest zuiniger aan te doen, is namelijk het grootst.

“Het belangrijkste is dat slecht geïsoleerde woningen zo snel mogelijk worden aangepakt. Iedereen die achterblijft loopt het risico na volgend jaar alsnog hard te worden getroffen door hoge energietarieven en belastingen”, zegt VEH-directeur Cindy Kremer.