Werknemers Royal Mail kondigen staking aan kort voor feestdagen

Werknemers van de Britse post- en pakketdienst Royal Mail gaan staken in hun roep om een betere cao. Vakbond Communication Workers Union, die 115.000 medewerkers van Royal Mail vertegenwoordigt, kondigde acties aan voor donderdag 24 en vrijdag 25 november. Mogelijk volgen verdere acties, ook in december.

25 november staat te boek als Black Friday, een uit de Verenigde Staten overgewaaid koopjesfestijn. Juist op deze dagen hopen winkelbedrijven consumenten te verleiden tot het doen van aankopen door grote kortingen te bieden. Maar als de bezorging van producten niet gegarandeerd is, zien Britten mogelijk af van hun aankoop.

Als er niet snel een akkoord wordt bereikt, zullen meer stakingen plaatsvinden, te beginnen op 30 november. Verder dreigt de bond met zeven dagen in december, waaronder kerstavond.

Royal Mail, een onderdeel van International Distributions Services, zei dat het een loonsverhoging van 9 procent heeft aangeboden. Daarnaast kwam het met een winstdelingsprogramma voor werknemers. Voor de bond was dat aanbod niet voldoende. De CWU eist nog hogere lonen en wil dat het bedrijf ook meer mensen in vaste dienst neemt.

Royal Mail zette over de zes maanden tot 25 september een verlies van 219 miljoen pond in de boeken, omgerekend 252 miljoen euro. Volgens het bedrijf zijn loonmatiging en grootschalige veranderingen in de bezorging noodzakelijk om de verliezen te beperken en te profiteren van de hausse in pakketten sinds het begin van de coronacrisis.