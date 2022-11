Xiaomi heeft last van minder vraag naar mobiele telefoons

Het Chinese elektronicaconcern Xiaomi heeft in het derde kwartaal de omzet flink zien dalen. Een wereldwijd gedaalde vraag naar smartphones zat het bedrijf dwars. Ook minder kooplust op de thuismarkt door de vele coronalockdowns in China speelden een rol. Xiaomi verkoopt in Azië ook veel andere elektronica als stofzuigers, luchtreinigers en -bevochtigers, elektrische tandenborstels en föhns.

Het bedrijf verkocht in de maanden juli, augustus en september voor 70,5 miljard yuan aan producten, een daling van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Omgerekend kwam de omzet uit op 9,6 miljard euro.

Onder de streep resteerde een verlies van 1,5 miljard yuan. Dat werd veroorzaakt omdat Xiaomi 3 miljard yuan afschreef op investeringen in andere ondernemingen.

De neergang is niet de eerste voor Xiaomi, dat ook te maken heeft met gestegen inflatie en tegenvallende economische groei, met name in China. In het eerste kwartaal daalde de omzet voor het eerst op jaarbasis, in het tweede kwartaal ging het om een daling met 20 procent.

Xiaomi heeft voor de toekomst hoge verwachtingen van de markt voor elektrische auto’s. Een investering daarin van meer dan 9 miljard euro zal nog wel enkele jaren nodig hebben om rendement op te leveren.