Aedes: corporaties bouwden meer woningen, maar ambities geremd

Nederlandse woningcorporaties hebben vorig jaar meer woningen gebouwd dan een jaar eerder. Dat meldt woningcorporatiekoepel Aedes. De koepel denkt wel dat de hoge nieuwbouwambities van corporaties op termijn geremd kunnen worden door stijgende bouwkosten.

In totaal bouwden woningcorporaties vorig jaar 17.168 woningen, 13 procent meer dan in 2020. Daaronder vallen meer meergezinswoningen en juist minder eengezinswoningen. Ook nam het aantal gecreƫerde woningen door transformatie toe. Die zijn gerealiseerd door het ombouwen van oude kantoorpanden of scholen naar appartementen.

De meeste nieuwbouwwoningen worden verhuurd tegen een relatief lage huurprijs. Zo bouwden de corporaties een op de acht woningen voor met name huishoudens met de laagste inkomens. De gemiddelde huur van een nieuwbouwwoning was vorig jaar 654 euro, meldt Aedes.

Volgens de woningcorporatiekoepel hebben woningcorporaties de ambitie om de de productie de aankomende jaren verder te verhogen. Zo streven zij ernaar om boven het niveau van 2013 uit te komen, toen er bijna 30.000 woningen per jaar werden gebouwd. Dat is mogelijk omdat de belasting op sociale huurwoningen is afgeschaft, denkt Aedes. Daarmee komen de corporaties in de buurt van het kabinetsdoel om jaarlijks gemiddeld 33.333 woningen te bouwen tussen 2022 en 2030.

Maar die ambitie wordt geremd, onder meer door oplopende kosten voor met name materiaal en personeel. De gemiddelde kosten om een woning te bouwen daarentegen, waaronder ook de kosten voor de grond vallen, daalden met 4 procent. Volgens Aedes komt dat omdat er meer kleinere woningen werden gebouwd, waardoor de hoge bouwkosten worden verhuld.