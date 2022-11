Air France-steward wint jarenlange rechtszaak over dreadlocks

Een steward van Air France heeft een jarenlange juridische strijd met zijn voormalige werkgever over zijn dreadlocks gewonnen. Die was hij begonnen nadat de luchtvaartmaatschappij hem niet langer inroosterde omdat hij had besloten dreads te dragen.

De steward, Aboubakar Touré, klaagde Air France al in 2012 aan voor discriminatie nadat hij niet langer werd ingepland om zijn kapsel. Hij werd geschorst omdat hij zich niet aan de voorschriften van Air France zou houden. Die luidden dat vrouwen wel met ingevlochten haren in de cabine mochten werken, maar mannen niet.

Twee rechtbanken oordeelden eerder in het voordeel van Air France. Het Franse hof van cassatie is echter van oordeel dat er sprake is van discriminatie op grond van geslacht. Daarbij lichtte de cassatierechter toe dat regels voor mannen en vrouwen enkel mogen verschillen als die van essentieel en doorslaggevend belang zijn voor het uitvoeren van het beroep. Een kapsel is dat niet, aldus de rechter.

Met de uitspraak is de weg vrij voor een nieuwe schadeclaim tegen Air France. Eerdere claims werden verworpen. Overigens werd Touré in 2018 ontslagen door de maatschappij na een depressie.