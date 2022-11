Belang Tsjechische miljardair in PostNL verder gegroeid

Het belang van de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský in PostNL is tot net onder een kritische grens gegroeid. Hij heeft nu iets minder dan 30 procent van de aandelen van de Nederlandse pakket- en postbezorger in handen. Boven die grens is hij in principe verplicht om een bod uit te brengen op heel het bedrijf. Dat de zakenman nu een groter deel van PostNL bezit, komt doordat het bedrijf zelf eigen aandelen heeft ingekocht en vervolgens ingetrokken.

Křetínský bezit nu 31,40 procent van de aandelen direct of indirect. Maar doordat zijn directe belang uitkomt op 29,9 procent hoeft hij geen openbaar bod te doen op alle andere aandelen, legt een woordvoerder van de Autoriteit Financiële Markten uit. Dat het directe belang net onder de 30 procent blijft steken, lijkt erop te wijzen dat de zakenman voorlopig geen interesse heeft in een overname van heel PostNL.

Begin dit jaar breidde Křetínský zijn belang in PostNL al uit naar iets meer dan een kwart van alle aandelen. Een woordvoerder van het postbedrijf stelt dat hij als investeerder scherp naar kansen in e-commerce kijkt en vertrouwen heeft in de strategie van PostNL op de lange termijn. Hij wil niet vooruitlopen op eventuele volgende aandeleninkopen en -intrekkingen en de gevolgen daarvan.

Křetínský is onder andere bekend als eigenaar van voetbalclub Sparta Praag en investeerde vorig jaar ook in de Britse club West Ham United. In het Verenigd Koninkrijk heeft hij ook belangen in de post. Hij bezit ruim 22 procent van de aandelen van de Royal Mail Group.

Křetínský heeft ook het grootste deel in handen van het Tsjechische energieconcern EPH, dat in september aankondigde een groot deel van de Zeeuwse energiemaatschappij PZEM op te kopen. Door die deal komt onder andere de Sloecentrale bij Vlissingen in handen van EPH.