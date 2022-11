Beleggers op Damrak verwerken Fed-notulen, Wall Street dicht

De beurshandel op het Damrak staat donderdag vooral in het teken van de notulen van de Federal Reserve, die woensdag na de slotbel op de Europese markten naar buiten kwamen. Uit de aantekeningen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank kwam naar voren dat een vertraging van het tempo van de renteverhogingen spoedig “gepast” zou zijn.

Een aantal beleidsmakers van de Fed denkt wel dat het uiteindelijke niveau van de rente, om de doelstelling van 2 procent inflatie te halen, hoger komt te liggen dan waar ze eerder rekening mee hielden. De afgelopen vier vergaderingen werden de rentes in de Verenigde Staten keer op keer met 0,75 procentpunt verhoogd. De opmerkingen in de notulen wijzen mogelijk een rentestap van een half procentpunt in december.

Wall Street eindigde woensdag hoger na publicatie van de Fed-notulen. Donderdag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten vanwege de viering van Thanksgiving Day en vrijdag wordt er slechts een halve dag gehandeld.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,5 procent. In Zuid-Korea verhoogde de centrale bank de rente conform verwacht met 0,25 procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden.

De beurs in Shanghai bleef achter met een min van 0,3 procent door de aanhoudende coronazorgen. De Chinese miljoenenstad Zhengzhou ging deels in lockdown wegens een stijging van het aantal coronabesmettingen, waardoor ongeveer de helft van de bevolking in de reismogelijkheden wordt beperkt.

Op het Damrak kwam Envipco nog met cijfers. De fabrikant van statiegeldmachines boekte afgelopen kwartaal een recordomzet dankzij de leveringen van machines in Malta en de uitbreiding in de VS. De kosten namen echter ook toe waardoor het bedrijf opnieuw een verlies leed.

Ook de chipbedrijven staan in de belangstelling. De lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord met een plan van Brussel om 45 miljard euro uit te trekken voor de productie van computerchips in het landenblok. De subsidies moeten ervoor zorgen dat Europa minder afhankelijk wordt van Amerikaanse en Aziatische chipproducenten.

De euro was 1,0433 dollar waard, tegen 1,0357 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 77,43 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 84,73 dollar per vat.