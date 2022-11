Bloomberg: luchtvaartalliantie oneworld wil China Southern opnemen

Luchtvaartalliantie oneworld voert gesprekken om luchtvaartmaatschappij China Southern Airlines in haar gelederen op te nemen. Dat vertellen ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Daarmee zou de grootste luchtvaartmaatschappij van China toetreden tot de op twee na grootste luchtvaartalliantie ter wereld, achter Star Alliance en SkyTeam. Door luchtvaartallianties te vormen kunnen luchtvaartmaatschappijen onder meer hun vliegticketverkoop verbeteren en toegang krijgen tot meer routes. Ook passagiers hebben voordelen, in de vorm van toegang tot meer lounges en het sneller kunnen inchecken.

China Southern ging al eerder samenwerkingen aan met leden van oneworld. Daarnaast was de Chinese luchtvaartmaatschappij tot 2018 lid van het rivaliserende SkyTeam, waar ook KLM en Air France deel van uitmaken. In zowel SkyTeam als Star Alliance zijn al Chinese luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigd, in oneworld nog niet.

Een vertegenwoordiger van oneworld wilde geen commentaar geven over specifieke details, maar gaf aan “op elk moment in dialoog te zijn met potentiĆ«le kandidaten”. British Airways en American Airlines, twee prominente leden van oneworld, reageerden volgens Bloomberg niet op verzoeken om commentaar, evenals China Southern Airlines zelf.