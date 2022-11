Damrak opnieuw omhoog, vastgoed gewild na rapporten banken

De Amsterdamse effectenbeurs is donderdag hoger geëindigd, maar moest een deel van de winst aan het eind van de handel wel inleveren. De aandelenhandel werd gesteund door de hoop onder beleggers op kleinere renteverhogingen in de Verenigde Staten. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (plus 3,7 procent) en platenlabel Universal Music Group (plus 3,4 procent) lieten de grootste koerswinsten zien onder de hoofdfondsen.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter op het Damrak, sloot met een winst van 0,2 procent op 722,74 punten. De MidKap, de index van middelgrote fondsen eindigde met een plus van 0,9 procent op 954,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,8 procent. Europese beleggers moesten het donderdag zonder richting van Wall Street doen. Daar zijn de beurzen donderdag gesloten vanwege de viering van Thanksgiving Day. Op vrijdag, tijdens het koopjesfestijn Black Friday, is Wall Street slechts een halve dag open.

Bij de kleinere fondsen in Amsterdam maakte het van oorsprong Russische telecombedrijf Veon een opvallende koerssprong van 8,6 procent. Beleggers doken op het aandeel nadat bekend werd dat de onderneming een bedrijfsonderdeel in Rusland verkoopt aan leden van het managementteam in het land. Met die transactie is een bedrag gemoeid met omgerekend zo’n 2 miljard euro.

PostNL was een van de grootste stijgers bij de middelgrote bedrijven, met een plus van 3,2 procent. Uit een melding bij toezichthouder AFM blijkt dat het belang van de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský in de post- en pakketbezorger verder is opgelopen tot 31,4 procent.

Olie- en gasconcern Shell was een van de spaarzame dalers bij de grote fondsen op het Damrak met een min van 0,4 procent. Dat kwam mogelijk door een daling van de olieprijs. Unibail-Rodamco-Westfield werd flink hoger gezet na positieve rapporten over de vastgoedsector van Morgan Stanley en Barclays. In de MidKap wonnen de vastgoedbedrijven CTP en WDP 4,1 en 2,8 procent.

Envipco werd 7,6 procent lager gezet na publicatie van tegenvallende cijfers. De fabrikant van statiegeldmachines boekte afgelopen kwartaal een recordomzet, maar leed opnieuw verlies door hogere kosten.

De Britse schoenenmaker Dr. Martens kelderde verder 22,5 procent in Londen na teleurstellende resultaten. De euro was 1,0406 dollar waard, tegen 1,0357 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 77,48 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 84,57 dollar per vat.