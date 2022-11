Denktank: IMF moet ontwikkelingslanden bijstaan met klimaataanpak

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou een uitkomst kunnen bieden voor ontwikkelingslanden die worstelen met de hoge kosten om de klimaatverandering aan te pakken. Volgens denktank Sustainable Finance Lab (SFL) is jaarlijks 1 biljoen dollar extra nodig voor investeringen in klimaatmaatregelen. Dat geld zou van het IMF kunnen komen, menen ze.

Volgens SFL zou het IMF goedkope en langlopende leningen kunnen uitgeven via zijn Resilience and Sustainability Trust. Dit kan worden gedaan met de Special Drawing Rights (SDR’s) die momenteel ongebruikt op de balansen van de centrale banken van landen met hoge-inkomens staan.

“Het behoud van een stabiel klimaat is een mondiaal publiek goed”, aldus de denktank. “Om dat te behouden zullen de investeringen snel opgevoerd moeten worden.” Volgens de denktank moeten klimaatmaatregelen wereldwijd worden genomen. Maar het tekort aan klimaatinvesteringen is in ontwikkelingslanden het grootst, zo klinkt het. Veel lage-inkomenslanden kampen bijvoorbeeld met hoge schulden en hebben te maken met een uitdagend economisch klimaat.

“De kosten van klimaatverandering zijn veel hoger dan de kosten van het beperken ervan”, zegt SFL-lid Irene van Staveren, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Terwijl de VS en Europa ongeveer 10 procent van de wereldbevolking uitmaken, zijn ze verantwoordelijk voor bijna 50 procent van alle historische emissies. Hoge-inkomenslanden moeten ontwikkelingslanden in staat stellen de nodige investeringen te doen. Dat is niet louter een kwestie van economisch belang, maar ook een morele verplichting.”

SFL-directeur Rens van Tilburg legt uit wat er nodig is om de klimaatfinancieringskloof in ontwikkelingslanden snel te dichten. Zo spelen publieke investeringen de komende jaren een belangrijke rol. “Er is 600 miljard dollar aan SDR’s gecreëerd, waarvan 250 miljard dollar direct naar lage- en middeninkomenslanden ging. Landen met een hoog inkomen moeten snel hun belofte nakomen om 100 miljard dollar aan SDR’s door te sluizen naar ontwikkelingslanden.”

Verder wijst hij erop dat nog eens 300 miljard dollar aan SDR’s op de balans van centrale banken in hoge-inkomenslanden en China staan. Ook die moeten worden toegezegd aan lage-inkomenslanden. “De klimaatinvesteringskloof zou tenslotte elke drie jaar moeten worden geëvalueerd en indien nodig extra SDR’s uitgegeven om deze te dichten”, aldus Van Tilburg.