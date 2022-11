Drankenconcern Rémy Cointreau ziet verkoop sterk stijgen

De Franse drankenproducent Rémy Cointreau heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar fors meer verkocht, onder meer bij taxfreewinkels op luchthavens door het sterke herstel van de luchtvaart na de coronacrisis. Verder profiteerde de maker van Rémy Martin-cognac en Cointreau-likeur van hogere verkoopprijzen.

De omzet in de periode van eind maart tot en met eind september klom met ruim 34 procent tot 867 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst sprong met 67 procent omhoog naar 224 miljoen euro. In een toelichting sprak topman Eric Vallat van “uitstekende prestaties” ondanks het uitdagende economische klimaat door de hoge inflatie. Hij denkt wel dat in de tweede helft van dit jaar de consumptie zal terugkeren naar een meer genormaliseerd niveau, na de sterke groei die was te zien sinds het einde van de coronapandemie.

Vallat zei in een interview met persbureau Bloomberg dat Rémy Cointreau de verkoopprijzen nog verder kan gaan verhogen om zo de gestegen kosten voor energie, transport en materialen zoals glas te compenseren. Ook blijft het bedrijf volgens de topman last houden van de coronalockdowns op de belangrijke Chinese markt.