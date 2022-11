Duitse ondernemers positiever door hoop op mildere recessie

Duitse ondernemers zijn in november positiever geworden over de vooruitzichten. Dat komt vooral doordat het risico op energietekorten in de grootste economie van de eurozone komende winter is afgenomen door het zachte herfstweer en de volle gasopslagen. Ook heeft de Duitse overheid miljarden uitgetrokken om huishoudens en bedrijven te helpen met de stijgende energiekosten.

De maandelijkse vertrouwensbarometer van het Ifo-instituut, gebaseerd op een enquête bij ongeveer 9000 bedrijven, nam deze maand toe tot 86,3, van 84,5 in oktober. De deelindex voor de toekomstige ontwikkelingen steeg tot 80, van 75,9 een maand eerder.

“Het sentiment in de Duitse economie is verbeterd”, zei Ifo-president Clemens Fuest in een verklaring. “Hoewel bedrijven wel iets minder tevreden zijn met de huidige omstandigheden, is het pessimisme over de komende maanden sterk afgenomen. De recessie zou minder ernstig kunnen blijken dan velen hadden verwacht”, aldus Fuest.

Ook volgens hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING draagt de verbetering van het ondernemersvertrouwen bij aan de recente sprankjes hoop dat de Duitse economie een winterrecessie zou kunnen vermijden. Volgens hem is er echter sprake van een stabilisatie van het vertrouwen op de lage niveaus en er is nog geen reden om de recessieverwachtingen te wijzigen. “Het pure feit dat het niet langer slechter gaat, betekent niet dat verbetering nabij is”, aldus Brzeski.

De steunmaatregelen van de Duitse overheid, die momenteel zo’n 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen, komen volgens de ING-econoom te laat om te voorkomen dat de economie van de belangrijke handelspartner van Nederland in het vierde kwartaal krimpt. Het is volgens hem echter wel substantieel genoeg om de krimp op te vangen en een ernstige winterrecessie om te buigen in een oppervlakkige.