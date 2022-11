Groningen krijgt eind 2027 naar verwachting waterstoftrein

Groningers kunnen naar verwachting eind 2027 met een waterstoftrein reizen door hun provincie. Om dat mogelijk te maken ondertekenden gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en Arriva-directeur Anne Hettinga donderdag de overeenkomst voor de aanschaf van vier nieuwe waterstoftreinen.

Die treinen hebben speciale brandstofcellen die waterstof mengen met zuurstof en zo omzetten in elektriciteit. Dat maakt ze milieuvriendelijker en ook stiller dan de dieseltreinen die momenteel in Groningen rondrijden. Het is de bedoeling dat de nieuwe treinen straks worden ingezet op de bestaande trajecten naar Delfzijl en Veendam en incidenteel ook op de andere spoorlijnen in Groningen.

In 2020 deed Arriva al verschillende testen met een waterstoftrein. De provincie Groningen was er toen heel enthousiast over en wilde dat ze ook echt in de dienstregeling zouden komen, net als eerder dit jaar in Duitsland gebeurde. Tussen de plaatsen Cuxhaven en Buxtehude bij Hamburg rijden sinds augustus al waterstoftreinen van de Franse fabrikant Alstom.

Wie de Groningse treinen mag gaan maken is nog niet bekend. Dat wordt internationaal aanbesteed. Ook het Rijk betaalt mee. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelde vorige week 15 miljoen beschikbaar als bijdrage in de kosten. Verder komen er nog miljoenen uit Brussel en het Nationaal Programma Groningen (NPG), een samenwerkingsverband waar ook gemeenten in zitten.