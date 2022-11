Ier Donohoe blijft voorzitter van Eurogroep, geen tegenkandidaten

De Ierse minister Paschal Donohoe blijft voorzitter van de Eurogroep, het overlegorgaan van de EU-ministers van Financiën van de eurolanden. Hoewel hij binnenkort een andere functie binnen de Ierse regering krijgt, hebben zich volgens EU-bronnen geen andere kandidaten voor de prestigieuze functie gemeld. De deadline daarvoor is nu verlopen.

Volgende maand stemt de Eurogroep formeel nog over een tweede termijn van de nu 48-jarige Donohoe, die op 13 juli 2020 Eurogroepvoorzitter werd nadat hij had gewonnen van twee rivalen. De termijn van de felbegeerde job is 2,5 jaar en kan een keer verlengd worden. Donohoe’s huidige mandaat loopt op 13 januari af. Door een herschikking van het Ierse kabinet wordt Donohoe half december minister van Overheidsuitgaven. Dat betekent dat daarna twee Ierse ministers in de Eurogroep zitten: een nieuwe van Financiën en Donohoe als “neutrale” voorzitter.

Dat is ongebruikelijk, maar het is eerder voorgekomen. Tussen 2009 en 2013 zaten er twee Luxemburgers in de Eurogroep: premier Jean-Claude Juncker als voorzitter en zijn minister van Financiën Luc Frieden. Ook Nederland heeft even twee vertegenwoordigers in de Eurogroep gehad. Dat gebeurde nadat Jeroen Dijsselbloem in 2017 als minister van Financiën was afgetreden maar hij tot begin 2018 als Eurogroepvoorzitter mocht aanblijven. Wopke Hoekstra zat toen als minister van Financiën ook in de Eurogroep.

Om te worden gekozen moet een kandidaat de steun van minimaal tien van de negentien eurolanden hebben, waarbij elk land, groot of klein, één stem heeft. Minister Sigrid Kaag heeft eerder gezegd dat er “veel waardering voor Donohoes werk” is, en dat “zijn ervaring en continuïteit in tijden van crises als nu belangrijk” zijn.