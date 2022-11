Interpolis: geschillen tussen consument en webshops verdrievoudigd

Het aantal juridische geschillen tussen consumenten en webshops is tot nu toe dit jaar verdrievoudigd vergeleken met heel 2021, meldt Interpolis. Volgens de verzekeraar gaat het om producten die niet geleverd worden, online-oplichting of producten die niet voldoen aan de omschrijving op de website.

Consumenten maakten 1364 keer aanspraak op hun rechtsbijstandverzekering vergeleken met 454 vorig jaar. Het jaar daarvoor ging het om 335 gevallen. “Het aantal geschillen rondom webshops laat al langer een stijgende lijn zien. De toename van online-aankopen en de stijgende prijzen lijken hun weerslag te hebben op het aantal conflicten tussen consumenten en webshops”, stelt Interpolis.

Volgens het bedrijf gaan consumenten door de stijgende prijzen online op zoek naar aanbiedingen en websites met goedkope producten om kosten te besparen. “Daarbij vergeten zij soms om goed te controleren hoe betrouwbaar en veilig de website is. Wees waakzaam bij het doen van online aankopen”, zegt de verzekeraar.

Ook het Verbond van Verzekeraars ziet dat fraude met webwinkels de laatste jaren is toegenomen. “Door corona zijn we natuurlijk alleen maar meer gaan bestellen via webshops. Dan zie je natuurlijk dat het aantal mensen dat daar op een oneerlijke manier aan wil verdienen, ook toeneemt”, zegt een woordvoerster.