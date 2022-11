Just Eat Takeaway schrapt ‘maximaal 170’ banen op klantenservice

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, moederbedrijf van Thuisbezorgd, gaat zijn klantenservice reorganiseren. Door het centraliseren van de afdeling naar het kantoor in het Britse Sunderland, raken “maximaal 170” mensen hun baan kwijt. Dat meldt een woordvoerster van het bedrijf na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

Wel geeft zij daarbij aan dat voor een groot deel van het personeel wordt gezocht naar een “interne oplossing”. De reorganisatie zou daarnaast geen impact hebben op de Nederlandse collega’s, maar voornamelijk plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Het Financieele Dagblad meldde donderdag op basis van een interne mededeling in handen van de krant, dat het voor Just Eat Takeaway “essentieel” is om de klantenservice efficiënter te maken. Volgens het FD zou daarbij ook sprake zijn van ontslagen.

Een woordvoerder die sprak met de krant geeft aan dat het nog niet bekend is van hoeveel mensen Just Eat Takeaway afscheid neemt. Dat zou afhangen van de “animo onder de werknemers om een andere baan in het bedrijf te accepteren”.