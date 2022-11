Luchthaven Berlijn sluit start- en landingsbanen om activisten

De Duitse luchthaven Berlin Brandenburg Airport heeft donderdag zijn start- en landingsbanen moeten sluiten nadat klimaatactivisten het terrein op waren gegaan, een gebied waar ze niet mogen komen. Een aantal activisten hadden zich aan het asfalt vastgelijmd.

De activisten van de milieugroep Last Generation riepen reizigers op om te stoppen met vliegen en de regering om te stoppen met het subsidiëren daarvan. “In een gebied van de luchthaven dat niet toegankelijk is voor het publiek, kwamen we verschillende mensen tegen die zich eerder ongeoorloofd toegang hadden verschaft en sommigen hebben zichzelf vastgelijmd”, zegt de Berlijnse politie op Twitter.

Inmiddels zijn de start- en landingsbanen wel weer open. Een woordvoerder van de luchthaven kon tegen persbureau Reuters niet zeggen hoeveel vluchten geraakt zijn door de actie.

Eerder deze maand voerden honderden activisten van Extinction Rebellion en Greenpeace actie op Schiphol-Oost waar privévliegtuigen staan. De groep nam plaats onder meerdere jets en ketende zich vast om te voorkomen dat ze zouden opstijgen. Op die manier wilden de activisten het vliegverkeer zo lang mogelijk blokkeren. De Koninklijke Marechaussee hield hiervoor meer dan vierhonderd klimaatactivisten aan.