Nieuwe Pokémon-games zorgen voor recordverkoop Nintendo

De nieuwe Pokémon-games voor de Nintendo Switch zorgen voor verkooprecords bij het Japanse bedrijf achter de games en de console. In de eerste drie dagen dat de game op de markt is, werden wereldwijd al tien miljoen exemplaren verkocht.

Nintendo bracht Pokémon Scarlet en Violet op 18 november tegelijkertijd uit. Alleen al in Japan werden meer dan 4 miljoen exemplaren verkocht. Daarmee is ook op de Japanse markt sprake van een record. De spellen zijn identiek met uitzondering van de personages en collectibles (verzamelobjecten) in elke versie.

Nintendo haalde in september met het goed ontvangen Splatoon 3 zijn laatste binnenlandse verkooprecord. Inclusief het huidige Pokémon-succes zal Nintendo met een goed gevoel de feestdagenperiode ingaan.

Nintendo’s Switch-console is nu vijf jaar oud. Met de lancering van nieuwe games denkt Nintendo het desondanks nog wel even vol te kunnen houden met de relatief oude console.

De game Animal Crossing: New Horizons was de grote hit tijdens de coronapandemie, toen mensen gedwongen thuis moesten blijven en de vraag naar thuisvermaak en games toenam. Maar de nieuwste Splatoon- en Pokémon-games hebben dus voor nog betere verkopen gezorgd. Ter vergelijking: concurrent Sony lanceerde deze maand zijn beste game uit de eigen studio ooit met God of War Ragnarök. Daarvan werden in de eerste week 5,1 miljoen exemplaren verkocht.

Beide Japanse entertainmentgiganten hebben voorzichtige voorspellingen gedaan voor het komende jaar, omdat de vraag in de loop van dit jaar afzwakte. Nintendo verlaagde zijn prognose voor de verkoop van Switch-consoles met een tiende, onder meer door aanhoudende chiptekorten.