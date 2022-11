Oranje wil zich bij WK als eerste plaatsen voor achtste finales

Louis van Gaal hoopt vrijdag bij het WK voetbal op een herhaling van acht jaar geleden. Na zeges op Spanje (5-1) en Australië (3-2) was Oranje na twee groepswedstrijden al zeker van een plek in de achtste finales. Ook nu kan het Nederlands elftal na twee duels al zeker zijn van een plek bij de laatste zestien, als eerste van de 32 deelnemende landen. Nederland moet dan zelf winnen van Ecuador en Qatar mag niet winnen van Senegal.

Van Gaal schat tegenstander Ecuador wat hoger in dan Senegal, het Afrikaanse land waar Oranje de groepsfase maandag moeizaam tegen begon (2-0). Eerder zei de bondscoach nog dat in zijn ogen Senegal de sterkste opponent in de poulefase was.

“Zij zijn nog meer georganiseerd dan Senegal”, aldus Van Gaal. “En de spelers van Ecuador zijn gewiekster, slimmer. Ze hebben heel weinig verloren en krijgen ook weinig doelpunten tegen. Dat is heel knap. Het is een fysieke en stabiele ploeg. Dat maakt deze tegenstander voor mij moeilijker dan Senegal.”

Memphis Depay deed, na zijn hamstringblessure, tegen Senegal een half uur mee en zal tegen Ecuador één helft spelen. Of dat de eerste of de tweede is, wilde de bondscoach niet zeggen. “Ik ga nu niet mijn kaarten op tafel gooien”, zei Van Gaal op de afsluitende persconferentie. “Ik weet niet of Enner Valencia bij Ecuador speelt. En dat scheelt een slok op een borrel.” Aanvaller Valencia maakte beide doelpunten in de door Ecuador met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Qatar en liet zich in de slotfase vervangen met een (lichte) blessure.

Van Gaal wilde ook niet vertellen of Matthijs de Ligt of Jurriën Timber tegen Ecuador start. De Ligt kreeg tegen Senegal de voorkeur, maar de verdediger van Bayern München zei na afloop dat Timber zijn rol misschien wel beter had kunnen invullen. “Ik kijk ook naar de tegenstander”, aldus Van Gaal, die eerder al liet weten dat De Ligt een basisplaats had omdat hij goed kan koppen.

Oranje gaat vrijdag geen signaal afgeven aan de FIFA, de wereldvoetbalbond. Die wil niet dat aanvoerders van deelnemende teams de OneLove-aanvoerdersband dragen. “We hebben een punt achter alle politieke kwesties gezet nadat we vorige week arbeidsmigranten op onze training hebben uitgenodigd”, verduidelijkte Van Gaal. “We willen ook niet het doel dat we voor ogen hebben om wereldkampioen te worden laten verpesten door acties van de FIFA of welke organisatie dan ook.”