PostNL opvallende stijger op Damrak

PostNL behoorde donderdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs met een plus van 4 procent. Uit een melding bij toezichthouder AFM blijkt dat het belang van de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský in de post- en pakketbezorger verder is opgelopen tot 31,4 procent. De vergroting van het belang van Křetínský is het gevolg van de intrekking van de door PostNL ingekochte eigen aandelen. Via zijn investeringsbedrijf Vesa heeft Křetínský ook een groot belang in het Britse Royal Mail.

Beleggers verwerkten daarnaast nog de notulen van de Federal Reserve, die woensdag na de slotbel op de Europese markten naar buiten kwamen. Uit de aantekeningen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank kwam naar voren dat een vertraging van het tempo van de renteverhogingen spoedig “gepast” zou zijn. De opmerkingen in de notulen wijzen mogelijk een rentestap van een half procentpunt in december.

De AEX noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 721,09 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 950,25 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,2 procent. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag gesloten vanwege de viering van Thanksgiving Day.

Platenlabel UMG was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 3 procent. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een min van 0,5 procent. ASML daalde 0,2 procent. KBC Securities haalde de chipmachinemaker van zijn kooplijst af. Volgens de analisten van de Belgische bank zijn de betere omzetvooruitzichten van het bedrijf al verwerkt in de aandelenkoers.

Envipco zakte 5,5 procent na publicatie van de cijfers. De fabrikant van statiegeldmachines boekte afgelopen kwartaal een recordomzet dankzij de leveringen van machines in Malta en de uitbreiding in de VS. De kosten namen echter ook toe waardoor het bedrijf opnieuw een verlies leed.

In Parijs verloor Rémy Cointreau 4 procent. De Franse drankenproducent zag de omzet in de afgelopen zes maanden flink stijgen dankzij sterke verkopen van cognac en hogere prijzen. Topman Eric Vallat waarschuwde wel dat de consumptie in de tweede jaarhelft zal terugkeren naar een meer normaal niveau, na de sterke groei die was te zien sinds het einde van de coronapandemie.

De euro was 1,0411 dollar waard, tegen 1,0357 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 77,68 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 85,05 dollar per vat.