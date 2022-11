Speelgoed richting feestdagen in trek, consument koopt zorgvuldig

Verkopers van speelgoed zagen de vraag naar hun producten de afgelopen tijd toenemen nu de feestdagen weer in aantocht zijn. Ondanks de inflatie lijken consumenten de nodige cadeaus in te slaan, zowel nieuw als tweedehands. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP.

Topman van Intertoys Eddy Assies merkt dat klanten het afgelopen jaar voorzichtiger waren met hun aankopen. “Maar de cadeaus voor de feestdagen worden zeker gekocht”, aldus Assies. Hij wijst erop dat Nederland vorig jaar bijna een nieuwe coronalockdown in ging. “Dit jaar kunnen Sinterklaas en Kerstmis sowieso zonder beperkingen worden gevierd. Mogelijk dat mensen daarom nu juist uitpakken.”

De huidige trends bij de speelgoedwinkel lijken vooralsnog door te zetten, zegt Assies. Zo is LEGO populair, onder meer omdat kinderen niet snel verveeld raken van het spelen met de bekende bouwsteentjes. Ook Pokémon-kaarten zijn populair. Die “hype” zet zich volgens Assies door in de verkoop van de games met de bekende naam van gamebedrijf Nintendo. Ook speelgoed gebaseerd op tv-series voor kinderen is geliefd.

Bol.com verwacht dat de impact van de inflatie goed voelbaar zal zijn voor gezinnen. Om die daarin tegemoet te komen, heeft de website in zijn ‘Grote Speelgoedboek’ verschillende prijscategorieën opgenomen. Ook pakt Bol.com uit met kortingen op speelgoed en geeft de site haar klanten een “voordeelseintje” als de prijs van artikelen lager is.

In aanloop naar de intocht van Sinterklaas merkte Bol.com al dat klanten schoencadeaus gingen inslaan, meldt een woordvoerster. Populair dit jaar zijn volgens haar “functionele schoencadeaus”, zoals pyjama’s, sportartikelen en lunchtrommels. Voor wat betreft kerstverlichting valt de verkoop nog wat tegen in vergelijking met vorig jaar. Volgens de zegsvrouw kan dat enerzijds komen door de hoge energieprijzen, anderzijds kan het ook zijn dat mensen nog niet echt het kerstgevoel hebben door de zachte buitentemperatuur.

Ook Marktplaats speelde in op de inflatie, door begin november een campagne te lanceren die ouders moest inspireren om hun kroost tweedehands speelgoed cadeau te doen. Volgens de onlineverhandelplek zouden veel (groot)ouders namelijk in de veronderstelling zijn dat ze kinderen enkel blij kunnen maken met cadeaus die nieuw zijn. “Kijk eens naar tweedehands speelgoed door de ogen van een kind”, was de boodschap. Voor kinderen zou het namelijk niet uitmaken of speelgoed nieuw of gebruikt is.

Die campagne lijkt aan te slaan. In de eerste twee weken van november zag Marktplaats dat speelgoedadvertenties 17 procent vaker werden bekeken dan in dezelfde periode vorig jaar. Vervolgens werd 340.000 keer gereageerd op de advertenties, tegen 293.000 keer in de eerste twee weken van november 2021. De website kan de exacte cijfers rond het aantal daadwerkelijk verkochte producten niet inzien, laat een woordvoerster weten.