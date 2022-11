Thuisbezorger Just Eat en platenlabel UMG aan kop in groene AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en platenlabel Universal Music Group (UMG) waren donderdag de sterkste stijgers in de AEX-index, die een mooie winst liet zien. De hoop op kleinere renteverhogingen in de Verenigde Staten wakkerde de kooplust bij beleggers aan. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank bleek namelijk dat een vertraging van het tempo van de renteverhogingen volgens de beleidsmakers spoedig “gepast” zou zijn.

PostNL behoorde tot de grote winnaars bij de middelgrote bedrijven, met een plus van 3 procent. Uit een melding bij toezichthouder AFM blijkt dat het belang van de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský in de post- en pakketbezorger verder is opgelopen tot 31,4 procent. De vergroting van het belang van Křetínský is het gevolg van de intrekking van de door PostNL ingekochte eigen aandelen. Aangezien het directe belang van de miljardair nog altijd net onder de 30 procent ligt hoeft hij geen verplicht bod te doen op het hele bedrijf.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 726,32 punten. Olie- en gasconcern Shell was de enige daler in de hoofdindex, met een min van 0,1 procent. De MidKap steeg 1,2 procent tot 957,30 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,9 procent. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag gesloten vanwege de viering van Thanksgiving Day. Op vrijdag, tijdens het koopjesfestijn Black Friday, is Wall Street slechts een halve dag open.

Naast Just Eat (plus 4,4 procent) en UMG (plus 3,2 procent) stond betaalbedrijf Adyen in de kopgroep van de AEX, met een winst van 3 procent. Ook Unibail-Rodamco-Westfield (plus 2,6 procent) zat in de lift, mede dankzij positieve rapporten over de vastgoedsector van Morgan Stanley en Barclays. In de MidKap wonnen de vastgoedbedrijven CTP en WDP 4 en 3 procent.

Envipco verloor 1,7 procent na publicatie van de cijfers. De fabrikant van statiegeldmachines boekte afgelopen kwartaal een recordomzet, maar leed opnieuw verlies door hogere kosten.

In Parijs zakte Rémy Cointreau 2 procent. De Franse drankenproducent zag de verkopen in de afgelopen zes maanden flink stijgen. Topman Eric Vallat waarschuwde wel dat de consumptie in de tweede jaarhelft zal terugkeren naar een meer normaal niveau, na de sterke groei die was te zien sinds het einde van de coronapandemie. De Britse schoenenmaker Dr. Martens kelderde 20 procent in Londen na teleurstellende resultaten.

De euro was 1,0404 dollar waard, tegen 1,0357 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 77,79 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 85,02 dollar per vat.